Kimberly Perrett

Luke Live

Kimberly Perrett
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
139 (80.81%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (19.19%)
En iyi işlem:
17.06 AUD
En kötü işlem:
-36.28 AUD
Brüt kâr:
635.45 AUD (14 940 pips)
Brüt zarar:
-851.09 AUD (18 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (105.70 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
105.70 AUD (25)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
46.18%
Maks. mevduat yükü:
1.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
172
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
94 (54.65%)
Satış işlemleri:
78 (45.35%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-1.25 AUD
Ortalama kâr:
4.57 AUD
Ortalama zarar:
-25.79 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-151.11 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.11 AUD (5)
Aylık büyüme:
-5.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
309.31 AUD
Maksimum:
411.47 AUD (11.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.03% (411.47 AUD)
Varlığa göre:
0.74% (26.32 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDp 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDp -164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDp -3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.06 AUD
En kötü işlem: -36 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +105.70 AUD
Maksimum ardışık zarar: -151.11 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2026.01.16 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 11:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 10:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Luke Live
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
3.4K
AUD
1
100%
172
80%
46%
0.74
-1.25
AUD
11%
1:500
