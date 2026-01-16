- 成长
交易:
172
盈利交易:
139 (80.81%)
亏损交易:
33 (19.19%)
最好交易:
17.06 AUD
最差交易:
-36.28 AUD
毛利:
635.45 AUD (14 940 pips)
毛利亏损:
-851.09 AUD (18 755 pips)
最大连续赢利:
25 (105.70 AUD)
最大连续盈利:
105.70 AUD (25)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
46.18%
最大入金加载:
1.24%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
172
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.52
长期交易:
94 (54.65%)
短期交易:
78 (45.35%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-1.25 AUD
平均利润:
4.57 AUD
平均损失:
-25.79 AUD
最大连续失误:
5 (-151.11 AUD)
最大连续亏损:
-151.11 AUD (5)
每月增长:
-5.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
309.31 AUD
最大值:
411.47 AUD (11.42%)
相对跌幅:
结余:
11.03% (411.47 AUD)
净值:
0.74% (26.32 AUD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|172
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|-164
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|-3.8K
最好交易: +17.06 AUD
最差交易: -36 AUD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +105.70 AUD
最大连续亏损: -151.11 AUD
