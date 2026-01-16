- Croissance
Trades:
172
Bénéfice trades:
139 (80.81%)
Perte trades:
33 (19.19%)
Meilleure transaction:
17.06 AUD
Pire transaction:
-36.28 AUD
Bénéfice brut:
635.45 AUD (14 940 pips)
Perte brute:
-851.09 AUD (18 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (105.70 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.70 AUD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
46.18%
Charge de dépôt maximale:
1.24%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
-0.52
Longs trades:
94 (54.65%)
Courts trades:
78 (45.35%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-1.25 AUD
Bénéfice moyen:
4.57 AUD
Perte moyenne:
-25.79 AUD
Pertes consécutives maximales:
5 (-151.11 AUD)
Perte consécutive maximale:
-151.11 AUD (5)
Croissance mensuelle:
-5.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
309.31 AUD
Maximal:
411.47 AUD (11.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.03% (411.47 AUD)
Par fonds propres:
0.74% (26.32 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDp
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDp
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
USD
3.4K
AUD
AUD
1
100%
172
80%
46%
0.74
-1.25
AUD
AUD
11%
1:500