SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Luke Live
Kimberly Perrett

Luke Live

Kimberly Perrett
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
139 (80.81%)
Perte trades:
33 (19.19%)
Meilleure transaction:
17.06 AUD
Pire transaction:
-36.28 AUD
Bénéfice brut:
635.45 AUD (14 940 pips)
Perte brute:
-851.09 AUD (18 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (105.70 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.70 AUD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
46.18%
Charge de dépôt maximale:
1.24%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
-0.52
Longs trades:
94 (54.65%)
Courts trades:
78 (45.35%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-1.25 AUD
Bénéfice moyen:
4.57 AUD
Perte moyenne:
-25.79 AUD
Pertes consécutives maximales:
5 (-151.11 AUD)
Perte consécutive maximale:
-151.11 AUD (5)
Croissance mensuelle:
-5.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
309.31 AUD
Maximal:
411.47 AUD (11.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.03% (411.47 AUD)
Par fonds propres:
0.74% (26.32 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDp 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDp -164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDp -3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.06 AUD
Pire transaction: -36 AUD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +105.70 AUD
Perte consécutive maximale: -151.11 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.16 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 11:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 10:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Luke Live
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
3.4K
AUD
1
100%
172
80%
46%
0.74
-1.25
AUD
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.