Trades insgesamt:
172
Gewinntrades:
139 (80.81%)
Verlusttrades:
33 (19.19%)
Bester Trade:
17.06 AUD
Schlechtester Trade:
-36.28 AUD
Bruttoprofit:
635.45 AUD (14 940 pips)
Bruttoverlust:
-851.09 AUD (18 755 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (105.70 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
105.70 AUD (25)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
46.18%
Max deposit load:
1.24%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
172
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.52
Long-Positionen:
94 (54.65%)
Short-Positionen:
78 (45.35%)
Profit-Faktor:
0.75
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.25 AUD
Durchschnittlicher Profit:
4.57 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.79 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-151.11 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.11 AUD (5)
Wachstum pro Monat :
-5.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
309.31 AUD
Maximaler:
411.47 AUD (11.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.03% (411.47 AUD)
Kapital:
0.74% (26.32 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDp
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDp
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Bester Trade: +17.06 AUD
Schlechtester Trade: -36 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +105.70 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.11 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
