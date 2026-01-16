СигналыРазделы
Kimberly Perrett

Luke Live

Kimberly Perrett
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
139 (80.81%)
Убыточных трейдов:
33 (19.19%)
Лучший трейд:
17.06 AUD
Худший трейд:
-36.28 AUD
Общая прибыль:
635.45 AUD (14 940 pips)
Общий убыток:
-851.09 AUD (18 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (105.70 AUD)
Макс. прибыль в серии:
105.70 AUD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
46.18%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
172
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
94 (54.65%)
Коротких трейдов:
78 (45.35%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-1.25 AUD
Средняя прибыль:
4.57 AUD
Средний убыток:
-25.79 AUD
Макс. серия проигрышей:
5 (-151.11 AUD)
Макс. убыток в серии:
-151.11 AUD (5)
Прирост в месяц:
-5.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.31 AUD
Максимальная:
411.47 AUD (11.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.03% (411.47 AUD)
По эквити:
0.74% (26.32 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp -164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp -3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.06 AUD
Худший трейд: -36 AUD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +105.70 AUD
Макс. убыток в серии: -151.11 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.16 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 11:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 10:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
