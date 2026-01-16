- Прирост
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
139 (80.81%)
Убыточных трейдов:
33 (19.19%)
Лучший трейд:
17.06 AUD
Худший трейд:
-36.28 AUD
Общая прибыль:
635.45 AUD (14 940 pips)
Общий убыток:
-851.09 AUD (18 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (105.70 AUD)
Макс. прибыль в серии:
105.70 AUD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
46.18%
Макс. загрузка депозита:
1.24%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
172
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
94 (54.65%)
Коротких трейдов:
78 (45.35%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-1.25 AUD
Средняя прибыль:
4.57 AUD
Средний убыток:
-25.79 AUD
Макс. серия проигрышей:
5 (-151.11 AUD)
Макс. убыток в серии:
-151.11 AUD (5)
Прирост в месяц:
-5.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.31 AUD
Максимальная:
411.47 AUD (11.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.03% (411.47 AUD)
По эквити:
0.74% (26.32 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.06 AUD
Худший трейд: -36 AUD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +105.70 AUD
Макс. убыток в серии: -151.11 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
