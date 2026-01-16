- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
172
利益トレード:
139 (80.81%)
損失トレード:
33 (19.19%)
ベストトレード:
17.06 AUD
最悪のトレード:
-36.28 AUD
総利益:
635.45 AUD (14 940 pips)
総損失:
-851.09 AUD (18 755 pips)
最大連続の勝ち:
25 (105.70 AUD)
最大連続利益:
105.70 AUD (25)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
46.18%
最大入金額:
1.24%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
172
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
94 (54.65%)
短いトレード:
78 (45.35%)
プロフィットファクター:
0.75
期待されたペイオフ:
-1.25 AUD
平均利益:
4.57 AUD
平均損失:
-25.79 AUD
最大連続の負け:
5 (-151.11 AUD)
最大連続損失:
-151.11 AUD (5)
月間成長:
-5.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
309.31 AUD
最大の:
411.47 AUD (11.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.03% (411.47 AUD)
エクイティによる:
0.74% (26.32 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDp
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDp
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.06 AUD
最悪のトレード: -36 AUD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +105.70 AUD
最大連続損失: -151.11 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
