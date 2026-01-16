SinaisSeções
Kimberly Perrett

Luke Live

Kimberly Perrett
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
172
Negociações com lucro:
139 (80.81%)
Negociações com perda:
33 (19.19%)
Melhor negociação:
17.06 AUD
Pior negociação:
-36.28 AUD
Lucro bruto:
635.45 AUD (14 940 pips)
Perda bruta:
-851.09 AUD (18 755 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (105.70 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
105.70 AUD (25)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
46.18%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
172
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
94 (54.65%)
Negociações curtas:
78 (45.35%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-1.25 AUD
Lucro médio:
4.57 AUD
Perda média:
-25.79 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-151.11 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-151.11 AUD (5)
Crescimento mensal:
-5.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.31 AUD
Máximo:
411.47 AUD (11.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.03% (411.47 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.74% (26.32 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDp 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDp -164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDp -3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.06 AUD
Pior negociação: -36 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +105.70 AUD
Máxima perda consecutiva: -151.11 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.16 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 11:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 10:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
