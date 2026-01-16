- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
172
Negociações com lucro:
139 (80.81%)
Negociações com perda:
33 (19.19%)
Melhor negociação:
17.06 AUD
Pior negociação:
-36.28 AUD
Lucro bruto:
635.45 AUD (14 940 pips)
Perda bruta:
-851.09 AUD (18 755 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (105.70 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
105.70 AUD (25)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
46.18%
Depósito máximo carregado:
1.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
172
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.52
Negociações longas:
94 (54.65%)
Negociações curtas:
78 (45.35%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-1.25 AUD
Lucro médio:
4.57 AUD
Perda média:
-25.79 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-151.11 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-151.11 AUD (5)
Crescimento mensal:
-5.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.31 AUD
Máximo:
411.47 AUD (11.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.03% (411.47 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.74% (26.32 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDp
|-164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDp
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.06 AUD
Pior negociação: -36 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +105.70 AUD
Máxima perda consecutiva: -151.11 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-6%
0
0
USD
USD
3.4K
AUD
AUD
1
100%
172
80%
46%
0.74
-1.25
AUD
AUD
11%
1:500