Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 04

Filda Teguh Sukma S Ked
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 16%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
15 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
En iyi işlem:
16.41 USD
En kötü işlem:
-3.14 USD
Brüt kâr:
120.23 USD (120 229 pips)
Brüt zarar:
-13.60 USD (13 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (30.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.46 USD (5)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
27.28%
Maks. mevduat yükü:
11.87%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
21.76
Alış işlemleri:
18 (78.26%)
Satış işlemleri:
5 (21.74%)
Kâr faktörü:
8.84
Beklenen getiri:
4.64 USD
Ortalama kâr:
8.02 USD
Ortalama zarar:
-1.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.90 USD (2)
Aylık büyüme:
15.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.90 USD (0.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.63% (4.90 USD)
Varlığa göre:
1.03% (8.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 107K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.41 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +30.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
stop
İnceleme yok
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 12:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 12:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Teguh 04
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
777
USD
1
0%
23
65%
27%
8.84
4.64
USD
1%
1:100
Kopyala

