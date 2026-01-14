いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real8 0.00 × 20 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 2.55 × 20 Exness-MT5Real5 3.74 × 68 Tickmill-Live 4.17 × 6 ICMarketsSC-MT5-4 4.48 × 90 Exness-MT5Real15 5.96 × 352 Exness-MT5Real26 16.50 × 2 Coinexx-Live 19.00 × 15 Exness-MT5Real6 24.53 × 293 Exness-MT5Real 28.11 × 110 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは