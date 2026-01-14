SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Teguh 04
Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 04

Filda Teguh Sukma S Ked
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 18%
Exness-MT5Real15
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
16 (66.66%)
Verlusttrades:
8 (33.33%)
Bester Trade:
16.41 USD
Schlechtester Trade:
-3.14 USD
Bruttoprofit:
131.44 USD (131 441 pips)
Bruttoverlust:
-13.60 USD (13 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (30.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.46 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
32.58%
Max deposit load:
11.87%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
24.05
Long-Positionen:
19 (79.17%)
Short-Positionen:
5 (20.83%)
Profit-Faktor:
9.66
Mathematische Gewinnerwartung:
4.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.90 USD (2)
Wachstum pro Monat :
17.59%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.90 USD (0.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.63% (4.90 USD)
Kapital:
1.03% (8.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.41 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
stop
Keine Bewertungen
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 12:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 12:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Teguh 04
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
788
USD
1
0%
24
66%
33%
9.66
4.91
USD
1%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.