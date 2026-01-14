- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
16 (66.66%)
Verlusttrades:
8 (33.33%)
Bester Trade:
16.41 USD
Schlechtester Trade:
-3.14 USD
Bruttoprofit:
131.44 USD (131 441 pips)
Bruttoverlust:
-13.60 USD (13 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (30.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.46 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
32.58%
Max deposit load:
11.87%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
24.05
Long-Positionen:
19 (79.17%)
Short-Positionen:
5 (20.83%)
Profit-Faktor:
9.66
Mathematische Gewinnerwartung:
4.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.90 USD (2)
Wachstum pro Monat :
17.59%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.90 USD (0.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.63% (4.90 USD)
Kapital:
1.03% (8.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|118K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.41 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
stop
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
USD
788
USD
USD
1
0%
24
66%
33%
9.66
4.91
USD
USD
1%
1:100