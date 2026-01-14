- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
16.41 USD
Worst Trade:
-3.14 USD
Profitto lordo:
120.23 USD (120 229 pips)
Perdita lorda:
-13.60 USD (13 609 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (30.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.46 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
27.28%
Massimo carico di deposito:
11.87%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
21.76
Long Trade:
18 (78.26%)
Short Trade:
5 (21.74%)
Fattore di profitto:
8.84
Profitto previsto:
4.64 USD
Profitto medio:
8.02 USD
Perdita media:
-1.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.90 USD (2)
Crescita mensile:
15.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.90 USD (0.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (4.90 USD)
Per equità:
1.03% (8.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|107K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.41 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +30.46 USD
Massima perdita consecutiva: -4.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
stop
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
777
USD
USD
1
0%
23
65%
27%
8.84
4.64
USD
USD
1%
1:100