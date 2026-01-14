리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real8 0.00 × 20 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 2.55 × 20 Exness-MT5Real5 3.74 × 68 Tickmill-Live 4.17 × 6 ICMarketsSC-MT5-4 4.48 × 90 Exness-MT5Real15 5.96 × 352 Exness-MT5Real26 16.50 × 2 Coinexx-Live 19.00 × 15 Exness-MT5Real6 24.53 × 293 Exness-MT5Real 28.11 × 110