트레이드:
34
이익 거래:
22 (64.70%)
손실 거래:
12 (35.29%)
최고의 거래:
16.41 USD
최악의 거래:
-7.32 USD
총 수익:
170.92 USD (170 922 pips)
총 손실:
-29.80 USD (29 796 pips)
연속 최대 이익:
5 (30.46 USD)
연속 최대 이익:
34.72 USD (3)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
24.67%
최대 입금량:
19.62%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
10.19
롱(주식매수):
25 (73.53%)
숏(주식차입매도):
9 (26.47%)
수익 요인:
5.74
기대수익:
4.15 USD
평균 이익:
7.77 USD
평균 손실:
-2.48 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.70 USD)
연속 최대 손실:
-10.70 USD (2)
월별 성장률:
21.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.85 USD (1.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.79% (13.85 USD)
자본금별:
1.53% (10.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|141
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|141K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.41 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +30.46 USD
연속 최대 손실: -10.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
Tickmill-Live
|4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
Coinexx-Live
|19.00 × 15
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
21%
0
0
USD
USD
725
USD
USD
1
0%
34
64%
25%
5.73
4.15
USD
USD
2%
1:100