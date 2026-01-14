SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Teguh 04
Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 04

Filda Teguh Sukma S Ked
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 18%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
16 (66.66%)
Negociações com perda:
8 (33.33%)
Melhor negociação:
16.41 USD
Pior negociação:
-3.14 USD
Lucro bruto:
131.44 USD (131 441 pips)
Perda bruta:
-13.60 USD (13 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (30.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.46 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
32.58%
Depósito máximo carregado:
11.87%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
24.05
Negociações longas:
19 (79.17%)
Negociações curtas:
5 (20.83%)
Fator de lucro:
9.66
Valor esperado:
4.91 USD
Lucro médio:
8.22 USD
Perda média:
-1.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.90 USD (2)
Crescimento mensal:
17.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.90 USD (0.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.63% (4.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.03% (8.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 118K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.41 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +30.46 USD
Máxima perda consecutiva: -4.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
stop
Sem comentários
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 12:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 12:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
