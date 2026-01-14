- Crescimento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
16 (66.66%)
Negociações com perda:
8 (33.33%)
Melhor negociação:
16.41 USD
Pior negociação:
-3.14 USD
Lucro bruto:
131.44 USD (131 441 pips)
Perda bruta:
-13.60 USD (13 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (30.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.46 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
32.58%
Depósito máximo carregado:
11.87%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
24.05
Negociações longas:
19 (79.17%)
Negociações curtas:
5 (20.83%)
Fator de lucro:
9.66
Valor esperado:
4.91 USD
Lucro médio:
8.22 USD
Perda média:
-1.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.90 USD (2)
Crescimento mensal:
17.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.90 USD (0.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.63% (4.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.03% (8.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|118K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
stop
