Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
22 (64.70%)
Transacciones Irrentables:
12 (35.29%)
Mejor transacción:
16.41 USD
Peor transacción:
-7.32 USD
Beneficio Bruto:
170.92 USD (170 922 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.80 USD (29 796 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (30.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.72 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
29.97%
Carga máxima del depósito:
19.62%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
10.19
Transacciones Largas:
25 (73.53%)
Transacciones Cortas:
9 (26.47%)
Factor de Beneficio:
5.74
Beneficio Esperado:
4.15 USD
Beneficio medio:
7.77 USD
Pérdidas medias:
-2.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
21.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13.85 USD (1.71%)
Reducción relativa:
De balance:
1.79% (13.85 USD)
De fondos:
1.53% (10.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|141K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +16.41 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +30.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
