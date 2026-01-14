SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Next Level Prime
Wageyono Indra S Kom

Next Level Prime

Wageyono Indra S Kom
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 44%
LirunexLimited-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 967
Kârla kapanan işlemler:
1 544 (78.49%)
Zararla kapanan işlemler:
423 (21.50%)
En iyi işlem:
16.63 USD
En kötü işlem:
-54.37 USD
Brüt kâr:
4 778.44 USD (477 087 pips)
Brüt zarar:
-2 557.74 USD (255 571 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
128 (462.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
786.98 USD (126)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
27.06%
Maks. mevduat yükü:
9.65%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1967
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
796 (40.47%)
Satış işlemleri:
1 171 (59.53%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
3.09 USD
Ortalama zarar:
-6.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
60 (-220.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 787.46 USD (37)
Aylık büyüme:
44.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 740.07 USD
Maksimum:
1 787.46 USD (35.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.41% (1 787.46 USD)
Varlığa göre:
6.19% (380.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.std 1967
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.std 2.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.std 222K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.63 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 126
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +462.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LirunexLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

High Risk High Return

İnceleme yok
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
