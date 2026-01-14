- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 101
Прибыльных трейдов:
1 633 (77.72%)
Убыточных трейдов:
468 (22.28%)
Лучший трейд:
16.63 USD
Худший трейд:
-54.37 USD
Общая прибыль:
4 916.04 USD (490 801 pips)
Общий убыток:
-2 614.96 USD (261 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
128 (462.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
786.98 USD (126)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
22.01%
Макс. загрузка депозита:
9.65%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
2101
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
796 (37.89%)
Коротких трейдов:
1 305 (62.11%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-5.59 USD
Макс. серия проигрышей:
60 (-220.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 787.46 USD (37)
Прирост в месяц:
46.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 740.07 USD
Максимальная:
1 787.46 USD (35.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.41% (1 787.46 USD)
По эквити:
6.19% (380.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|2101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.std
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.std
|230K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.63 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 126
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +462.05 USD
Макс. убыток в серии: -220.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LirunexLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
High Risk High Return
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
1
100%
2 101
77%
22%
1.87
1.10
USD
USD
35%
1:500