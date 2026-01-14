СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Next Level Prime
Wageyono Indra S Kom

Next Level Prime

Wageyono Indra S Kom
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 46%
LirunexLimited-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 101
Прибыльных трейдов:
1 633 (77.72%)
Убыточных трейдов:
468 (22.28%)
Лучший трейд:
16.63 USD
Худший трейд:
-54.37 USD
Общая прибыль:
4 916.04 USD (490 801 pips)
Общий убыток:
-2 614.96 USD (261 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
128 (462.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
786.98 USD (126)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
22.01%
Макс. загрузка депозита:
9.65%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
2101
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
796 (37.89%)
Коротких трейдов:
1 305 (62.11%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-5.59 USD
Макс. серия проигрышей:
60 (-220.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 787.46 USD (37)
Прирост в месяц:
46.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 740.07 USD
Максимальная:
1 787.46 USD (35.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.41% (1 787.46 USD)
По эквити:
6.19% (380.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.std 2101
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.std 2.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.std 230K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.63 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 126
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +462.05 USD
Макс. убыток в серии: -220.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LirunexLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

High Risk High Return

Нет отзывов
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Next Level Prime
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
7.3K
USD
1
100%
2 101
77%
22%
1.87
1.10
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.