- 자본
- 축소
트레이드:
2 425
이익 거래:
1 890 (77.93%)
손실 거래:
535 (22.06%)
최고의 거래:
16.63 USD
최악의 거래:
-54.37 USD
총 수익:
5 810.36 USD (580 101 pips)
총 손실:
-2 688.76 USD (268 614 pips)
연속 최대 이익:
128 (462.05 USD)
연속 최대 이익:
786.98 USD (126)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
22.29%
최대 입금량:
12.46%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
2425
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
1.75
롱(주식매수):
845 (34.85%)
숏(주식차입매도):
1 580 (65.15%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
1.29 USD
평균 이익:
3.07 USD
평균 손실:
-5.03 USD
연속 최대 손실:
65 (-73.41 USD)
연속 최대 손실:
-1 787.46 USD (37)
월별 성장률:
62.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 740.07 USD
최대한의:
1 787.46 USD (35.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.41% (1 787.46 USD)
자본금별:
10.53% (827.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|2425
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.std
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.std
|311K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.63 USD
최악의 거래: -54 USD
연속 최대 이익: 126
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +462.05 USD
연속 최대 손실: -73.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LirunexLimited-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
High Risk High Return
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
62%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
1
100%
2 425
77%
22%
2.16
1.29
USD
USD
35%
1:500