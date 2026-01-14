- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 007
利益トレード:
1 564 (77.92%)
損失トレード:
443 (22.07%)
ベストトレード:
16.63 USD
最悪のトレード:
-54.37 USD
総利益:
4 805.33 USD (479 766 pips)
総損失:
-2 586.73 USD (258 463 pips)
最大連続の勝ち:
128 (462.05 USD)
最大連続利益:
786.98 USD (126)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
22.01%
最大入金額:
9.65%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
2047
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
1.24
長いトレード:
796 (39.66%)
短いトレード:
1 211 (60.34%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
3.07 USD
平均損失:
-5.84 USD
最大連続の負け:
60 (-220.63 USD)
最大連続損失:
-1 787.46 USD (37)
月間成長:
44.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 740.07 USD
最大の:
1 787.46 USD (35.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.41% (1 787.46 USD)
エクイティによる:
6.19% (380.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|2007
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.std
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.std
|221K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.63 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 126
最大連続の負け: 37
最大連続利益: +462.05 USD
最大連続損失: -220.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LirunexLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
High Risk High Return
レビューなし
