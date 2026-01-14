- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 007
盈利交易:
1 564 (77.92%)
亏损交易:
443 (22.07%)
最好交易:
16.63 USD
最差交易:
-54.37 USD
毛利:
4 805.33 USD (479 766 pips)
毛利亏损:
-2 586.73 USD (258 463 pips)
最大连续赢利:
128 (462.05 USD)
最大连续盈利:
786.98 USD (126)
夏普比率:
0.10
交易活动:
22.01%
最大入金加载:
9.65%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
2007
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
1.24
长期交易:
796 (39.66%)
短期交易:
1 211 (60.34%)
利润因子:
1.86
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
3.07 USD
平均损失:
-5.84 USD
最大连续失误:
60 (-220.63 USD)
最大连续亏损:
-1 787.46 USD (37)
每月增长:
44.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 740.07 USD
最大值:
1 787.46 USD (35.41%)
相对跌幅:
结余:
35.41% (1 787.46 USD)
净值:
6.19% (380.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|2007
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.std
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.std
|221K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.63 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 126
最大连续失误: 37
最大连续盈利: +462.05 USD
最大连续亏损: -220.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LirunexLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
High Risk High Return
没有评论
