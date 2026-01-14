SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Next Level Prime
Wageyono Indra S Kom

Next Level Prime

Wageyono Indra S Kom
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 62%
LirunexLimited-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 425
Transacciones Rentables:
1 890 (77.93%)
Transacciones Irrentables:
535 (22.06%)
Mejor transacción:
16.63 USD
Peor transacción:
-54.37 USD
Beneficio Bruto:
5 810.36 USD (580 101 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 688.76 USD (268 614 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
128 (462.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
786.98 USD (126)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
22.29%
Carga máxima del depósito:
12.46%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
2425
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
1.75
Transacciones Largas:
845 (34.85%)
Transacciones Cortas:
1 580 (65.15%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
1.29 USD
Beneficio medio:
3.07 USD
Pérdidas medias:
-5.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
65 (-73.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 787.46 USD (37)
Crecimiento al mes:
62.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 740.07 USD
Máxima:
1 787.46 USD (35.41%)
Reducción relativa:
De balance:
35.41% (1 787.46 USD)
De fondos:
10.53% (827.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.std 2425
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.std 3.1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.std 311K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.63 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 126
Máximo de pérdidas consecutivas: 37
Beneficio máximo consecutivo: +462.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -73.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LirunexLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

High Risk High Return

No hay comentarios
2026.01.15 06:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 06:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 01:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
