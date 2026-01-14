- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
22.44 USD
En kötü işlem:
-8.72 USD
Brüt kâr:
25.41 USD (2 713 pips)
Brüt zarar:
-19.10 USD (561 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.15%
Maks. mevduat yükü:
15.45%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
4.24 USD
Ortalama zarar:
-4.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.74 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.34 USD
Maksimum:
15.82 USD (2.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.94% (15.78 USD)
Varlığa göre:
2.18% (11.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|WTI
|1
|BRENT
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|0
|XAUUSD
|22
|WTI
|-7
|BRENT
|-9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|184
|AUDCAD
|134
|AUDNZD
|90
|AUDUSD
|-129
|CHFJPY
|52
|EURAUD
|-275
|EURCAD
|4
|XAUUSD
|2.2K
|WTI
|-70
|BRENT
|-87
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.44 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
