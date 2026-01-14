- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
6 (60.00%)
亏损交易:
4 (40.00%)
最好交易:
22.44 USD
最差交易:
-8.72 USD
毛利:
25.41 USD (2 713 pips)
毛利亏损:
-19.10 USD (561 pips)
最大连续赢利:
3 (2.62 USD)
最大连续盈利:
22.47 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
97.15%
最大入金加载:
15.45%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.40
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
4.24 USD
平均损失:
-4.78 USD
最大连续失误:
2 (-15.74 USD)
最大连续亏损:
-15.74 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.34 USD
最大值:
15.82 USD (2.94%)
相对跌幅:
结余:
2.94% (15.78 USD)
净值:
2.18% (11.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|WTI
|1
|BRENT
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|0
|XAUUSD
|22
|WTI
|-7
|BRENT
|-9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|184
|AUDCAD
|134
|AUDNZD
|90
|AUDUSD
|-129
|CHFJPY
|52
|EURAUD
|-275
|EURCAD
|4
|XAUUSD
|2.2K
|WTI
|-70
|BRENT
|-87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.44 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2.62 USD
最大连续亏损: -15.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 9
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.26 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 287
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 13
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.24 × 206
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.33 × 3
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 284
|
RoboForex-ECN
|2.76 × 13632
|
FXCC1-Trade
|3.75 × 4
|
Exness-MT5Real33
|3.76 × 242
|
Exness-MT5Real10
|3.92 × 26
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
Exness-MT5Real34
|4.14 × 78
没有评论
