- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
6 (60.00%)
損失トレード:
4 (40.00%)
ベストトレード:
22.44 USD
最悪のトレード:
-8.72 USD
総利益:
25.41 USD (2 713 pips)
総損失:
-19.10 USD (561 pips)
最大連続の勝ち:
3 (2.62 USD)
最大連続利益:
22.47 USD (2)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
97.15%
最大入金額:
15.45%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.63 USD
平均利益:
4.24 USD
平均損失:
-4.78 USD
最大連続の負け:
2 (-15.74 USD)
最大連続損失:
-15.74 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.34 USD
最大の:
15.82 USD (2.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.94% (15.78 USD)
エクイティによる:
2.18% (11.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|WTI
|1
|BRENT
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|0
|XAUUSD
|22
|WTI
|-7
|BRENT
|-9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPY
|184
|AUDCAD
|134
|AUDNZD
|90
|AUDUSD
|-129
|CHFJPY
|52
|EURAUD
|-275
|EURCAD
|4
|XAUUSD
|2.2K
|WTI
|-70
|BRENT
|-87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.44 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2.62 USD
最大連続損失: -15.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 9
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.26 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 287
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 13
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.24 × 206
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.33 × 3
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 284
|
RoboForex-ECN
|2.76 × 13632
|
FXCC1-Trade
|3.75 × 4
|
Exness-MT5Real33
|3.76 × 242
|
Exness-MT5Real10
|3.92 × 26
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
Exness-MT5Real34
|4.14 × 78
