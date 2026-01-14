- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
6 (60.00%)
Убыточных трейдов:
4 (40.00%)
Лучший трейд:
22.44 USD
Худший трейд:
-8.72 USD
Общая прибыль:
25.41 USD (2 713 pips)
Общий убыток:
-19.10 USD (561 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (2.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
97.15%
Макс. загрузка депозита:
15.45%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
4.24 USD
Средний убыток:
-4.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-15.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.74 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.34 USD
Максимальная:
15.82 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.94% (15.78 USD)
По эквити:
2.18% (11.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|WTI
|1
|BRENT
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|0
|XAUUSD
|22
|WTI
|-7
|BRENT
|-9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY
|184
|AUDCAD
|134
|AUDNZD
|90
|AUDUSD
|-129
|CHFJPY
|52
|EURAUD
|-275
|EURCAD
|4
|XAUUSD
|2.2K
|WTI
|-70
|BRENT
|-87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.44 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2.62 USD
Макс. убыток в серии: -15.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 9
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.26 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 287
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 13
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.24 × 206
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.33 × 3
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 284
|
RoboForex-ECN
|2.76 × 13632
|
FXCC1-Trade
|3.75 × 4
|
Exness-MT5Real33
|3.76 × 242
|
Exness-MT5Real10
|3.92 × 26
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
Exness-MT5Real34
|4.14 × 78
еще 34...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
1
0%
10
60%
97%
1.33
0.63
USD
USD
3%
1:300