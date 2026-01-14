- 자본
트레이드:
11
이익 거래:
7 (63.63%)
손실 거래:
4 (36.36%)
최고의 거래:
22.44 USD
최악의 거래:
-8.72 USD
총 수익:
27.73 USD (5 038 pips)
총 손실:
-19.25 USD (561 pips)
연속 최대 이익:
3 (2.62 USD)
연속 최대 이익:
22.47 USD (2)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
98.20%
최대 입금량:
15.45%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.53
롱(주식매수):
6 (54.55%)
숏(주식차입매도):
5 (45.45%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
3.96 USD
평균 손실:
-4.81 USD
연속 최대 손실:
2 (-15.74 USD)
연속 최대 손실:
-15.74 USD (2)
월별 성장률:
1.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.34 USD
최대한의:
15.92 USD (2.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.94% (15.78 USD)
자본금별:
9.74% (51.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|WTI
|1
|BRENT
|1
|.USTECHCash
|1
|
1
|
1
|
1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|0
|XAUUSD
|22
|WTI
|-7
|BRENT
|-9
|.USTECHCash
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDJPY
|184
|AUDCAD
|134
|AUDNZD
|90
|AUDUSD
|-129
|CHFJPY
|52
|EURAUD
|-275
|EURCAD
|4
|XAUUSD
|2.2K
|WTI
|-70
|BRENT
|-87
|.USTECHCash
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.44 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +2.62 USD
연속 최대 손실: -15.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 9
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.26 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 287
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 13
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.24 × 206
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.33 × 3
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 284
|
RoboForex-ECN
|2.76 × 13632
|
FXCC1-Trade
|3.75 × 4
|
Exness-MT5Real33
|3.76 × 242
|
Exness-MT5Real10
|3.92 × 26
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
Exness-MT5Real34
|4.14 × 78
