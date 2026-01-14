- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
7 (63.63%)
Transacciones Irrentables:
4 (36.36%)
Mejor transacción:
22.44 USD
Peor transacción:
-8.72 USD
Beneficio Bruto:
27.73 USD (5 038 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.25 USD (561 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (2.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
98.20%
Carga máxima del depósito:
15.45%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.53
Transacciones Largas:
6 (54.55%)
Transacciones Cortas:
5 (45.45%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
0.77 USD
Beneficio medio:
3.96 USD
Pérdidas medias:
-4.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-15.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.74 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.68%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.34 USD
Máxima:
15.92 USD (2.96%)
Reducción relativa:
De balance:
2.94% (15.78 USD)
De fondos:
9.74% (51.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|WTI
|1
|BRENT
|1
|.USTECHCash
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|0
|XAUUSD
|22
|WTI
|-7
|BRENT
|-9
|.USTECHCash
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDJPY
|184
|AUDCAD
|134
|AUDNZD
|90
|AUDUSD
|-129
|CHFJPY
|52
|EURAUD
|-275
|EURCAD
|4
|XAUUSD
|2.2K
|WTI
|-70
|BRENT
|-87
|.USTECHCash
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.44 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +2.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 9
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.26 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 287
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 13
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.24 × 206
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.33 × 3
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 284
|
RoboForex-ECN
|2.76 × 13632
|
FXCC1-Trade
|3.75 × 4
|
Exness-MT5Real33
|3.76 × 242
|
Exness-MT5Real10
|3.92 × 26
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
Exness-MT5Real34
|4.14 × 78
otros 34...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
1
0%
11
63%
98%
1.44
0.77
USD
USD
10%
1:300