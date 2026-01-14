- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
22.44 USD
Worst Trade:
-8.72 USD
Profitto lordo:
25.41 USD (2 713 pips)
Perdita lorda:
-19.10 USD (561 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
97.15%
Massimo carico di deposito:
15.45%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
4.24 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.74 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
15.82 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (15.78 USD)
Per equità:
2.18% (11.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|WTI
|1
|BRENT
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|EURCAD
|0
|XAUUSD
|22
|WTI
|-7
|BRENT
|-9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|184
|AUDCAD
|134
|AUDNZD
|90
|AUDUSD
|-129
|CHFJPY
|52
|EURAUD
|-275
|EURCAD
|4
|XAUUSD
|2.2K
|WTI
|-70
|BRENT
|-87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.44 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.62 USD
Massima perdita consecutiva: -15.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 9
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.26 × 31
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 7
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 287
|
Exness-MT5Real7
|0.92 × 13
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.24 × 206
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.33 × 3
|
StriforLLC-Live
|1.50 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 284
|
RoboForex-ECN
|2.76 × 13632
|
FXCC1-Trade
|3.75 × 4
|
Exness-MT5Real33
|3.76 × 242
|
Exness-MT5Real10
|3.92 × 26
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
Exness-MT5Real34
|4.14 × 78
Non ci sono recensioni
