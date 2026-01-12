SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
10 (41.66%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (58.33%)
En iyi işlem:
60.47 USD
En kötü işlem:
-68.11 USD
Brüt kâr:
327.58 USD (205 540 pips)
Brüt zarar:
-355.19 USD (258 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (120.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.83 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.04%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
19 (79.17%)
Satış işlemleri:
5 (20.83%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.15 USD
Ortalama kâr:
32.76 USD
Ortalama zarar:
-25.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-102.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.43 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.46%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.21 USD
Maksimum:
183.42 USD (2.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.98% (183.42 USD)
Varlığa göre:
0.89% (53.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 4
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 220
BTCUSD -42
USDJPY -22
GBPUSD -46
EURUSD -45
USDCAD -47
USDCHF -24
AUDUSD -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 102K
BTCUSD -153K
USDJPY -206
GBPUSD -292
EURUSD -244
USDCAD -240
USDCHF -129
AUDUSD -121
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.47 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +120.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and  that consistency beats
İnceleme yok
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
APPEXGATE PRO
Ayda 100 USD
-0%
0
0
USD
6K
USD
1
41%
24
41%
100%
0.92
-1.15
USD
3%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

