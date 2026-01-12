- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
10 (41.66%)
損失トレード:
14 (58.33%)
ベストトレード:
60.47 USD
最悪のトレード:
-68.11 USD
総利益:
327.58 USD (205 540 pips)
総損失:
-355.19 USD (258 079 pips)
最大連続の勝ち:
2 (120.83 USD)
最大連続利益:
120.83 USD (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.04%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
19 (79.17%)
短いトレード:
5 (20.83%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-1.15 USD
平均利益:
32.76 USD
平均損失:
-25.37 USD
最大連続の負け:
5 (-102.53 USD)
最大連続損失:
-107.43 USD (3)
月間成長:
-0.46%
アルゴリズム取引:
41%
残高によるドローダウン:
絶対:
89.21 USD
最大の:
183.42 USD (2.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.98% (183.42 USD)
エクイティによる:
0.89% (53.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|-42
|USDJPY
|-22
|GBPUSD
|-46
|EURUSD
|-45
|USDCAD
|-47
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-22
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|102K
|BTCUSD
|-153K
|USDJPY
|-206
|GBPUSD
|-292
|EURUSD
|-244
|USDCAD
|-240
|USDCHF
|-129
|AUDUSD
|-121
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.47 USD
最悪のトレード: -68 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +120.83 USD
最大連続損失: -102.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
FBS-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and that consistency beats
