シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
10 (41.66%)
損失トレード:
14 (58.33%)
ベストトレード:
60.47 USD
最悪のトレード:
-68.11 USD
総利益:
327.58 USD (205 540 pips)
総損失:
-355.19 USD (258 079 pips)
最大連続の勝ち:
2 (120.83 USD)
最大連続利益:
120.83 USD (2)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.04%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
19 (79.17%)
短いトレード:
5 (20.83%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-1.15 USD
平均利益:
32.76 USD
平均損失:
-25.37 USD
最大連続の負け:
5 (-102.53 USD)
最大連続損失:
-107.43 USD (3)
月間成長:
-0.46%
アルゴリズム取引:
41%
残高によるドローダウン:
絶対:
89.21 USD
最大の:
183.42 USD (2.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.98% (183.42 USD)
エクイティによる:
0.89% (53.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 4
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 220
BTCUSD -42
USDJPY -22
GBPUSD -46
EURUSD -45
USDCAD -47
USDCHF -24
AUDUSD -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 102K
BTCUSD -153K
USDJPY -206
GBPUSD -292
EURUSD -244
USDCAD -240
USDCHF -129
AUDUSD -121
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.47 USD
最悪のトレード: -68 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +120.83 USD
最大連続損失: -102.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and  that consistency beats
レビューなし
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
