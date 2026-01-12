- 成长
交易:
24
盈利交易:
10 (41.66%)
亏损交易:
14 (58.33%)
最好交易:
60.47 USD
最差交易:
-68.11 USD
毛利:
327.58 USD (205 540 pips)
毛利亏损:
-355.19 USD (258 079 pips)
最大连续赢利:
2 (120.83 USD)
最大连续盈利:
120.83 USD (2)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.15
长期交易:
19 (79.17%)
短期交易:
5 (20.83%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.15 USD
平均利润:
32.76 USD
平均损失:
-25.37 USD
最大连续失误:
5 (-102.53 USD)
最大连续亏损:
-107.43 USD (3)
每月增长:
-0.46%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
89.21 USD
最大值:
183.42 USD (2.98%)
相对跌幅:
结余:
2.98% (183.42 USD)
净值:
0.89% (53.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|-42
|USDJPY
|-22
|GBPUSD
|-46
|EURUSD
|-45
|USDCAD
|-47
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|102K
|BTCUSD
|-153K
|USDJPY
|-206
|GBPUSD
|-292
|EURUSD
|-244
|USDCAD
|-240
|USDCHF
|-129
|AUDUSD
|-121
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
最好交易: +60.47 USD
最差交易: -68 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +120.83 USD
最大连续亏损: -102.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and that consistency beats
