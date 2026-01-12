- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
10 (41.66%)
Убыточных трейдов:
14 (58.33%)
Лучший трейд:
60.47 USD
Худший трейд:
-68.11 USD
Общая прибыль:
327.58 USD (205 540 pips)
Общий убыток:
-355.19 USD (258 079 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (120.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.04%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
19 (79.17%)
Коротких трейдов:
5 (20.83%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.15 USD
Средняя прибыль:
32.76 USD
Средний убыток:
-25.37 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-102.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.43 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.46%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.21 USD
Максимальная:
183.42 USD (2.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.98% (183.42 USD)
По эквити:
0.89% (53.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|-42
|USDJPY
|-22
|GBPUSD
|-46
|EURUSD
|-45
|USDCAD
|-47
|USDCHF
|-24
|AUDUSD
|-22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|102K
|BTCUSD
|-153K
|USDJPY
|-206
|GBPUSD
|-292
|EURUSD
|-244
|USDCAD
|-240
|USDCHF
|-129
|AUDUSD
|-121
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.47 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +120.83 USD
Макс. убыток в серии: -102.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and that consistency beats
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
41%
24
41%
100%
0.92
-1.15
USD
USD
3%
1:200