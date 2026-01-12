СигналыРазделы
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
10 (41.66%)
Убыточных трейдов:
14 (58.33%)
Лучший трейд:
60.47 USD
Худший трейд:
-68.11 USD
Общая прибыль:
327.58 USD (205 540 pips)
Общий убыток:
-355.19 USD (258 079 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (120.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.04%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
19 (79.17%)
Коротких трейдов:
5 (20.83%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.15 USD
Средняя прибыль:
32.76 USD
Средний убыток:
-25.37 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-102.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.43 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.46%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.21 USD
Максимальная:
183.42 USD (2.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.98% (183.42 USD)
По эквити:
0.89% (53.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 4
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 220
BTCUSD -42
USDJPY -22
GBPUSD -46
EURUSD -45
USDCAD -47
USDCHF -24
AUDUSD -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 102K
BTCUSD -153K
USDJPY -206
GBPUSD -292
EURUSD -244
USDCAD -240
USDCHF -129
AUDUSD -121
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.47 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +120.83 USD
Макс. убыток в серии: -102.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and  that consistency beats
Нет отзывов
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
