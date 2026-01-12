SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2026 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
10 (41.66%)
Loss Trade:
14 (58.33%)
Best Trade:
60.47 USD
Worst Trade:
-68.11 USD
Profitto lordo:
327.58 USD (205 540 pips)
Perdita lorda:
-355.19 USD (258 079 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (120.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.83 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.04%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
19 (79.17%)
Short Trade:
5 (20.83%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.15 USD
Profitto medio:
32.76 USD
Perdita media:
-25.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-102.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.43 USD (3)
Crescita mensile:
-0.46%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.21 USD
Massimale:
183.42 USD (2.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.98% (183.42 USD)
Per equità:
0.89% (53.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 4
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 220
BTCUSD -42
USDJPY -22
GBPUSD -46
EURUSD -45
USDCAD -47
USDCHF -24
AUDUSD -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 102K
BTCUSD -153K
USDJPY -206
GBPUSD -292
EURUSD -244
USDCAD -240
USDCHF -129
AUDUSD -121
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.47 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +120.83 USD
Massima perdita consecutiva: -102.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and  that consistency beats
Non ci sono recensioni
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
APPEXGATE PRO
100USD al mese
-0%
0
0
USD
6K
USD
1
41%
24
41%
100%
0.92
-1.15
USD
3%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.