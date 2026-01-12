SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 -1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
10 (40.00%)
Transacciones Irrentables:
15 (60.00%)
Mejor transacción:
60.47 USD
Peor transacción:
-68.11 USD
Beneficio Bruto:
327.58 USD (205 540 pips)
Pérdidas Brutas:
-384.06 USD (258 293 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (120.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
120.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.04%
Último trade:
50 minutos
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
19 (76.00%)
Transacciones Cortas:
6 (24.00%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-2.26 USD
Beneficio medio:
32.76 USD
Pérdidas medias:
-25.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-102.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-107.43 USD (3)
Crecimiento al mes:
-0.93%
Trading algorítmico:
44%
Reducción de balance:
Absoluto:
89.21 USD
Máxima:
183.42 USD (2.98%)
Reducción relativa:
De balance:
2.98% (183.42 USD)
De fondos:
0.89% (53.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 4
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 220
BTCUSD -42
USDJPY -22
GBPUSD -46
EURUSD -45
USDCAD -47
USDCHF -24
AUDUSD -22
GBPAUD -29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 102K
BTCUSD -153K
USDJPY -206
GBPUSD -292
EURUSD -244
USDCAD -240
USDCHF -129
AUDUSD -121
GBPAUD -214
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.47 USD
Peor transacción: -68 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +120.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -102.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and  that consistency beats
No hay comentarios
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
