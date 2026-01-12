SinaisSeções
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2026 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
10 (41.66%)
Negociações com perda:
14 (58.33%)
Melhor negociação:
60.47 USD
Pior negociação:
-68.11 USD
Lucro bruto:
327.58 USD (205 540 pips)
Perda bruta:
-355.19 USD (258 079 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (120.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.83 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.04%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.15
Negociações longas:
19 (79.17%)
Negociações curtas:
5 (20.83%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-1.15 USD
Lucro médio:
32.76 USD
Perda média:
-25.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-102.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.43 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.46%
Algotrading:
41%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
89.21 USD
Máximo:
183.42 USD (2.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.98% (183.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.89% (53.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 4
USDJPY 4
GBPUSD 2
EURUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 220
BTCUSD -42
USDJPY -22
GBPUSD -46
EURUSD -45
USDCAD -47
USDCHF -24
AUDUSD -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 102K
BTCUSD -153K
USDJPY -206
GBPUSD -292
EURUSD -244
USDCAD -240
USDCHF -129
AUDUSD -121
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.47 USD
Pior negociação: -68 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +120.83 USD
Máxima perda consecutiva: -102.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ApexGate™ is a professional-grade execution engine built for traders who value survival first and growth second—and  that consistency beats
Sem comentários
2026.01.12 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

