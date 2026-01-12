SinyallerBölümler
Martin Alexander Gustav Stark

TutaAI

Martin Alexander Gustav Stark
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
61 (82.43%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (17.57%)
En iyi işlem:
4.40 EUR
En kötü işlem:
-1.91 EUR
Brüt kâr:
13.41 EUR (64 143 pips)
Brüt zarar:
-5.09 EUR (42 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.44 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.68%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
74 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.63
Beklenen getiri:
0.11 EUR
Ortalama kâr:
0.22 EUR
Ortalama zarar:
-0.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3.00 EUR (2)
Aylık büyüme:
2.21%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.38 EUR
Maksimum:
3.00 EUR (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (0.70 EUR)
Varlığa göre:
0.96% (8.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 52
GER40 12
E35 10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 5
GER40 3
E35 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 10K
GER40 3.7K
E35 8.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.40 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 37
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
