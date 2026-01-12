- 成長
トレード:
79
利益トレード:
65 (82.27%)
損失トレード:
14 (17.72%)
ベストトレード:
4.40 EUR
最悪のトレード:
-1.91 EUR
総利益:
15.46 EUR (70 812 pips)
総損失:
-5.21 EUR (43 000 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1.01 EUR)
最大連続利益:
4.44 EUR (2)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.75%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
81
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.42
長いトレード:
79 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.97
期待されたペイオフ:
0.13 EUR
平均利益:
0.24 EUR
平均損失:
-0.37 EUR
最大連続の負け:
2 (-3.00 EUR)
最大連続損失:
-3.00 EUR (2)
月間成長:
2.44%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.38 EUR
最大の:
3.00 EUR (0.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.35% (0.70 EUR)
エクイティによる:
0.96% (8.27 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|55
|GER40
|12
|E35
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|6
|GER40
|3
|E35
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|15K
|GER40
|3.7K
|E35
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 37
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
レビューなし
