Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
65 (82.27%)
Transacciones Irrentables:
14 (17.72%)
Mejor transacción:
4.40 EUR
Peor transacción:
-1.91 EUR
Beneficio Bruto:
15.46 EUR (70 812 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.21 EUR (43 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1.01 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.44 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.75%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.42
Transacciones Largas:
79 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.97
Beneficio Esperado:
0.13 EUR
Beneficio medio:
0.24 EUR
Pérdidas medias:
-0.37 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.00 EUR (2)
Crecimiento al mes:
2.44%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.38 EUR
Máxima:
3.00 EUR (0.59%)
Reducción relativa:
De balance:
0.35% (0.70 EUR)
De fondos:
0.96% (8.27 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|55
|GER40
|12
|E35
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|6
|GER40
|3
|E35
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|15K
|GER40
|3.7K
|E35
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.40 EUR
Peor transacción: -2 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1.01 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 37
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
572
EUR
EUR
1
89%
79
82%
100%
2.96
0.13
EUR
EUR
1%
1:500