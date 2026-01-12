SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TutaAI
Martin Alexander Gustav Stark

TutaAI

Martin Alexander Gustav Stark
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
65 (82.27%)
Transacciones Irrentables:
14 (17.72%)
Mejor transacción:
4.40 EUR
Peor transacción:
-1.91 EUR
Beneficio Bruto:
15.46 EUR (70 812 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.21 EUR (43 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1.01 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.44 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.75%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.42
Transacciones Largas:
79 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.97
Beneficio Esperado:
0.13 EUR
Beneficio medio:
0.24 EUR
Pérdidas medias:
-0.37 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.00 EUR (2)
Crecimiento al mes:
2.44%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.38 EUR
Máxima:
3.00 EUR (0.59%)
Reducción relativa:
De balance:
0.35% (0.70 EUR)
De fondos:
0.96% (8.27 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 55
GER40 12
E35 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 6
GER40 3
E35 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 15K
GER40 3.7K
E35 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.40 EUR
Peor transacción: -2 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1.01 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3.00 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 37
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
