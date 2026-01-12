- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
65 (82.27%)
Verlusttrades:
14 (17.72%)
Bester Trade:
4.40 EUR
Schlechtester Trade:
-1.91 EUR
Bruttoprofit:
15.46 EUR (70 812 pips)
Bruttoverlust:
-5.21 EUR (43 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1.01 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.44 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.75%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
81
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
3.42
Long-Positionen:
79 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.97
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.24 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.00 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
2.44%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.38 EUR
Maximaler:
3.00 EUR (0.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.35% (0.70 EUR)
Kapital:
0.96% (8.27 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|55
|GER40
|12
|E35
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|6
|GER40
|3
|E35
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|15K
|GER40
|3.7K
|E35
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.40 EUR
Schlechtester Trade: -2 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.01 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.00 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 37
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
