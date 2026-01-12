SignaleKategorien
Martin Alexander Gustav Stark

TutaAI

Martin Alexander Gustav Stark
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
65 (82.27%)
Verlusttrades:
14 (17.72%)
Bester Trade:
4.40 EUR
Schlechtester Trade:
-1.91 EUR
Bruttoprofit:
15.46 EUR (70 812 pips)
Bruttoverlust:
-5.21 EUR (43 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1.01 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.44 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.75%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
81
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
3.42
Long-Positionen:
79 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.97
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.24 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.00 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
2.44%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.38 EUR
Maximaler:
3.00 EUR (0.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.35% (0.70 EUR)
Kapital:
0.96% (8.27 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 55
GER40 12
E35 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 6
GER40 3
E35 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 15K
GER40 3.7K
E35 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.40 EUR
Schlechtester Trade: -2 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.01 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 37
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
