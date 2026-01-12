시그널섹션
Martin Alexander Gustav Stark

TutaAI

0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
79
이익 거래:
65 (82.27%)
손실 거래:
14 (17.72%)
최고의 거래:
4.40 EUR
최악의 거래:
-1.91 EUR
총 수익:
15.46 EUR (70 812 pips)
총 손실:
-5.21 EUR (43 000 pips)
연속 최대 이익:
16 (1.01 EUR)
연속 최대 이익:
4.44 EUR (2)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.75%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
81
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
3.42
롱(주식매수):
79 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.97
기대수익:
0.13 EUR
평균 이익:
0.24 EUR
평균 손실:
-0.37 EUR
연속 최대 손실:
2 (-3.00 EUR)
연속 최대 손실:
-3.00 EUR (2)
월별 성장률:
2.44%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.38 EUR
최대한의:
3.00 EUR (0.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.35% (0.70 EUR)
자본금별:
0.96% (8.27 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 55
GER40 12
E35 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 6
GER40 3
E35 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 15K
GER40 3.7K
E35 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.40 EUR
최악의 거래: -2 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1.01 EUR
연속 최대 손실: -3.00 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 37
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
