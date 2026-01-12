- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
61 (82.43%)
亏损交易:
13 (17.57%)
最好交易:
4.40 EUR
最差交易:
-1.91 EUR
毛利:
13.41 EUR (64 143 pips)
毛利亏损:
-5.09 EUR (42 400 pips)
最大连续赢利:
16 (1.01 EUR)
最大连续盈利:
4.44 EUR (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.68%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
77
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.77
长期交易:
74 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.63
预期回报:
0.11 EUR
平均利润:
0.22 EUR
平均损失:
-0.39 EUR
最大连续失误:
2 (-3.00 EUR)
最大连续亏损:
-3.00 EUR (2)
每月增长:
2.21%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.38 EUR
最大值:
3.00 EUR (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.35% (0.70 EUR)
净值:
0.96% (8.27 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|52
|GER40
|12
|E35
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|5
|GER40
|3
|E35
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|10K
|GER40
|3.7K
|E35
|8.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
