Martin Alexander Gustav Stark

TutaAI

Martin Alexander Gustav Stark
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
65 (82.27%)
Убыточных трейдов:
14 (17.72%)
Лучший трейд:
4.40 EUR
Худший трейд:
-1.91 EUR
Общая прибыль:
15.46 EUR (70 812 pips)
Общий убыток:
-5.21 EUR (43 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.44 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.75%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.42
Длинных трейдов:
79 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
0.13 EUR
Средняя прибыль:
0.24 EUR
Средний убыток:
-0.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.00 EUR (2)
Прирост в месяц:
2.44%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.38 EUR
Максимальная:
3.00 EUR (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.35% (0.70 EUR)
По эквити:
0.96% (8.27 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 55
GER40 12
E35 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 6
GER40 3
E35 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 15K
GER40 3.7K
E35 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.40 EUR
Худший трейд: -2 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.01 EUR
Макс. убыток в серии: -3.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 37
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.