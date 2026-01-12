- Прирост
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
65 (82.27%)
Убыточных трейдов:
14 (17.72%)
Лучший трейд:
4.40 EUR
Худший трейд:
-1.91 EUR
Общая прибыль:
15.46 EUR (70 812 pips)
Общий убыток:
-5.21 EUR (43 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1.01 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.44 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.75%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.42
Длинных трейдов:
79 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
0.13 EUR
Средняя прибыль:
0.24 EUR
Средний убыток:
-0.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.00 EUR (2)
Прирост в месяц:
2.44%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.38 EUR
Максимальная:
3.00 EUR (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.35% (0.70 EUR)
По эквити:
0.96% (8.27 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|55
|GER40
|12
|E35
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|6
|GER40
|3
|E35
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|15K
|GER40
|3.7K
|E35
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +4.40 EUR
Худший трейд: -2 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.01 EUR
Макс. убыток в серии: -3.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 37
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Нет отзывов
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
869
EUR
EUR
1
89%
79
82%
100%
2.96
0.13
EUR
EUR
1%
1:500