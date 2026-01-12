- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
61 (82.43%)
Negociações com perda:
13 (17.57%)
Melhor negociação:
4.40 EUR
Pior negociação:
-1.91 EUR
Lucro bruto:
13.41 EUR (64 143 pips)
Perda bruta:
-5.09 EUR (42 400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1.01 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4.44 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.68%
Último negócio:
31 minutos atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.77
Negociações longas:
74 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.63
Valor esperado:
0.11 EUR
Lucro médio:
0.22 EUR
Perda média:
-0.39 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3.00 EUR (2)
Crescimento mensal:
2.21%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.38 EUR
Máximo:
3.00 EUR (0.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.35% (0.70 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.96% (8.27 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|52
|GER40
|12
|E35
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|5
|GER40
|3
|E35
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|10K
|GER40
|3.7K
|E35
|8.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.40 EUR
Pior negociação: -2 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1.01 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 37
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
869
EUR
EUR
1
88%
74
82%
100%
2.63
0.11
EUR
EUR
1%
1:500