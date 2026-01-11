- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
17 (54.83%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (45.16%)
En iyi işlem:
7.72 EUR
En kötü işlem:
-14.63 EUR
Brüt kâr:
72.03 EUR (10 459 pips)
Brüt zarar:
-47.48 EUR (5 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (19.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.41 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
13 (41.94%)
Satış işlemleri:
18 (58.06%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
0.79 EUR
Ortalama kâr:
4.24 EUR
Ortalama zarar:
-3.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-16.71 EUR (2)
Aylık büyüme:
10.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.40 EUR
Maksimum:
16.79 EUR (5.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
2.29% (13.90 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|EURUSD
|5
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|9
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|30
|GBPJPY
|-1
|CADJPY
|-2
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-801
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|1.7K
|GBPUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-158
|CADJPY
|-362
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|300
|AUDUSD
|299
|CHFJPY
|58
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.72 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.98 × 45
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips
Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).
Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.
Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.
Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.
Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.
Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
