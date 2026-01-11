СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Capital Seguro 90 Pips
Ayslan Lima Garca

Capital Seguro 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
0%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
17 (54.83%)
Убыточных трейдов:
14 (45.16%)
Лучший трейд:
7.72 EUR
Худший трейд:
-14.63 EUR
Общая прибыль:
72.03 EUR (10 459 pips)
Общий убыток:
-47.48 EUR (5 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (19.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
19.41 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
3.26%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.46
Длинных трейдов:
13 (41.94%)
Коротких трейдов:
18 (58.06%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
0.79 EUR
Средняя прибыль:
4.24 EUR
Средний убыток:
-3.39 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-7.98 EUR)
Макс. убыток в серии:
-16.71 EUR (2)
Прирост в месяц:
10.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.40 EUR
Максимальная:
16.79 EUR (5.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
2.29% (13.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 10
EURUSD 5
EURJPY 5
GBPUSD 4
GBPJPY 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -25
EURUSD 9
EURJPY 11
GBPUSD 30
GBPJPY -1
CADJPY -2
AUDJPY 0
USDCHF 4
AUDUSD 3
CHFJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -801
EURUSD 1K
EURJPY 1.7K
GBPUSD 3.1K
GBPJPY -158
CADJPY -362
AUDJPY 4
USDCHF 300
AUDUSD 299
CHFJPY 58
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.72 EUR
Худший трейд: -15 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.41 EUR
Макс. убыток в серии: -7.98 EUR

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
LiteFinance-MT5-Live
0.98 × 45
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips

Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).

Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.

Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.

Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.

Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.

Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
Нет отзывов
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
