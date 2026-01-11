- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
17 (54.83%)
亏损交易:
14 (45.16%)
最好交易:
7.72 EUR
最差交易:
-14.63 EUR
毛利:
72.03 EUR (10 459 pips)
毛利亏损:
-47.48 EUR (5 282 pips)
最大连续赢利:
3 (19.41 EUR)
最大连续盈利:
19.41 EUR (3)
夏普比率:
0.18
交易活动:
n/a
最大入金加载:
3.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.46
长期交易:
13 (41.94%)
短期交易:
18 (58.06%)
利润因子:
1.52
预期回报:
0.79 EUR
平均利润:
4.24 EUR
平均损失:
-3.39 EUR
最大连续失误:
4 (-7.98 EUR)
最大连续亏损:
-16.71 EUR (2)
每月增长:
10.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.40 EUR
最大值:
16.79 EUR (5.17%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
2.29% (13.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|EURUSD
|5
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|9
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|30
|GBPJPY
|-1
|CADJPY
|-2
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-801
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|1.7K
|GBPUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-158
|CADJPY
|-362
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|300
|AUDUSD
|299
|CHFJPY
|58
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.72 EUR
最差交易: -15 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.41 EUR
最大连续亏损: -7.98 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips
Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).
Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.
Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.
Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.
Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.
Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
没有评论