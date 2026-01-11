信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Capital Seguro 90 Pips
Ayslan Lima Garca

Capital Seguro 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0条评论
9
0 / 0 USD
0%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
17 (54.83%)
亏损交易:
14 (45.16%)
最好交易:
7.72 EUR
最差交易:
-14.63 EUR
毛利:
72.03 EUR (10 459 pips)
毛利亏损:
-47.48 EUR (5 282 pips)
最大连续赢利:
3 (19.41 EUR)
最大连续盈利:
19.41 EUR (3)
夏普比率:
0.18
交易活动:
n/a
最大入金加载:
3.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.46
长期交易:
13 (41.94%)
短期交易:
18 (58.06%)
利润因子:
1.52
预期回报:
0.79 EUR
平均利润:
4.24 EUR
平均损失:
-3.39 EUR
最大连续失误:
4 (-7.98 EUR)
最大连续亏损:
-16.71 EUR (2)
每月增长:
10.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.40 EUR
最大值:
16.79 EUR (5.17%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
2.29% (13.90 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 10
EURUSD 5
EURJPY 5
GBPUSD 4
GBPJPY 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -25
EURUSD 9
EURJPY 11
GBPUSD 30
GBPJPY -1
CADJPY -2
AUDJPY 0
USDCHF 4
AUDUSD 3
CHFJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -801
EURUSD 1K
EURJPY 1.7K
GBPUSD 3.1K
GBPJPY -158
CADJPY -362
AUDJPY 4
USDCHF 300
AUDUSD 299
CHFJPY 58
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.72 EUR
最差交易: -15 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.41 EUR
最大连续亏损: -7.98 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
LiteFinance-MT5-Live
0.98 × 45
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips

Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).

Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.

Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.

Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.

Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.

Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
没有评论
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册