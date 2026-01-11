시그널섹션
0 리뷰
9
0 / 0 USD
0%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
31
이익 거래:
17 (54.83%)
손실 거래:
14 (45.16%)
최고의 거래:
7.72 EUR
최악의 거래:
-14.63 EUR
총 수익:
72.03 EUR (10 459 pips)
총 손실:
-47.48 EUR (5 282 pips)
연속 최대 이익:
3 (19.41 EUR)
연속 최대 이익:
19.41 EUR (3)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
3.26%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
13 (41.94%)
숏(주식차입매도):
18 (58.06%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
0.79 EUR
평균 이익:
4.24 EUR
평균 손실:
-3.39 EUR
연속 최대 손실:
4 (-7.98 EUR)
연속 최대 손실:
-16.71 EUR (2)
월별 성장률:
10.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.40 EUR
최대한의:
16.79 EUR (5.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
2.29% (13.90 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 10
EURUSD 5
EURJPY 5
GBPUSD 4
GBPJPY 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -25
EURUSD 9
EURJPY 11
GBPUSD 30
GBPJPY -1
CADJPY -2
AUDJPY 0
USDCHF 4
AUDUSD 3
CHFJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -801
EURUSD 1K
EURJPY 1.7K
GBPUSD 3.1K
GBPJPY -158
CADJPY -362
AUDJPY 4
USDCHF 300
AUDUSD 299
CHFJPY 58
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.72 EUR
최악의 거래: -15 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +19.41 EUR
연속 최대 손실: -7.98 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
LiteFinance-MT5-Live
0.98 × 45
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips

Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).

Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.

Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.

Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.

Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.

Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
