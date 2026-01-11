- 자본
- 축소
트레이드:
31
이익 거래:
17 (54.83%)
손실 거래:
14 (45.16%)
최고의 거래:
7.72 EUR
최악의 거래:
-14.63 EUR
총 수익:
72.03 EUR (10 459 pips)
총 손실:
-47.48 EUR (5 282 pips)
연속 최대 이익:
3 (19.41 EUR)
연속 최대 이익:
19.41 EUR (3)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
3.26%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
13 (41.94%)
숏(주식차입매도):
18 (58.06%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
0.79 EUR
평균 이익:
4.24 EUR
평균 손실:
-3.39 EUR
연속 최대 손실:
4 (-7.98 EUR)
연속 최대 손실:
-16.71 EUR (2)
월별 성장률:
10.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.40 EUR
최대한의:
16.79 EUR (5.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
2.29% (13.90 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|EURUSD
|5
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|9
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|30
|GBPJPY
|-1
|CADJPY
|-2
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-801
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|1.7K
|GBPUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-158
|CADJPY
|-362
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|300
|AUDUSD
|299
|CHFJPY
|58
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.72 EUR
최악의 거래: -15 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +19.41 EUR
연속 최대 손실: -7.98 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips
Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).
Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.
Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.
Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.
Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.
Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
