Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips





Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).





Objetivo da estratégia:

• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.

• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.

• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.





Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):

• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).

• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.

• Take Profit fixo: 90 pips por operação.

• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.

• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.

• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).

• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.





Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.





Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.





Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.