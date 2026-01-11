- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
17 (54.83%)
Perte trades:
14 (45.16%)
Meilleure transaction:
7.72 EUR
Pire transaction:
-14.63 EUR
Bénéfice brut:
72.03 EUR (10 459 pips)
Perte brute:
-47.48 EUR (5 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (19.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
19.41 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.26%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
13 (41.94%)
Courts trades:
18 (58.06%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
0.79 EUR
Bénéfice moyen:
4.24 EUR
Perte moyenne:
-3.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-7.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-16.71 EUR (2)
Croissance mensuelle:
10.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.40 EUR
Maximal:
16.79 EUR (5.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
2.29% (13.90 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|EURUSD
|5
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|9
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|30
|GBPJPY
|-1
|CADJPY
|-2
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-801
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|1.7K
|GBPUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-158
|CADJPY
|-362
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|300
|AUDUSD
|299
|CHFJPY
|58
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7.72 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +19.41 EUR
Perte consécutive maximale: -7.98 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.98 × 45
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips
Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).
Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.
Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.
Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.
Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.
Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
