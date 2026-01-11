SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Capital Seguro 90 Pips
Ayslan Lima Garca

Capital Seguro 90 Pips

Ayslan Lima Garca
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
17 (54.83%)
Perte trades:
14 (45.16%)
Meilleure transaction:
7.72 EUR
Pire transaction:
-14.63 EUR
Bénéfice brut:
72.03 EUR (10 459 pips)
Perte brute:
-47.48 EUR (5 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (19.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
19.41 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.26%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
13 (41.94%)
Courts trades:
18 (58.06%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
0.79 EUR
Bénéfice moyen:
4.24 EUR
Perte moyenne:
-3.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-7.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-16.71 EUR (2)
Croissance mensuelle:
10.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.40 EUR
Maximal:
16.79 EUR (5.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
2.29% (13.90 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 10
EURUSD 5
EURJPY 5
GBPUSD 4
GBPJPY 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -25
EURUSD 9
EURJPY 11
GBPUSD 30
GBPJPY -1
CADJPY -2
AUDJPY 0
USDCHF 4
AUDUSD 3
CHFJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -801
EURUSD 1K
EURJPY 1.7K
GBPUSD 3.1K
GBPJPY -158
CADJPY -362
AUDJPY 4
USDCHF 300
AUDUSD 299
CHFJPY 58
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.72 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +19.41 EUR
Perte consécutive maximale: -7.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
LiteFinance-MT5-Live
0.98 × 45
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips

Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).

Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.

Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.

Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.

Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.

Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
Aucun avis
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
