- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
17 (54.83%)
Loss Trade:
14 (45.16%)
Best Trade:
7.72 EUR
Worst Trade:
-14.63 EUR
Profitto lordo:
72.03 EUR (10 459 pips)
Perdita lorda:
-47.48 EUR (5 282 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (19.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
19.41 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
13 (41.94%)
Short Trade:
18 (58.06%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.79 EUR
Profitto medio:
4.24 EUR
Perdita media:
-3.39 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-7.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.71 EUR (2)
Crescita mensile:
10.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.40 EUR
Massimale:
16.79 EUR (5.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.29% (13.90 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|EURUSD
|5
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|9
|EURJPY
|11
|GBPUSD
|30
|GBPJPY
|-1
|CADJPY
|-2
|AUDJPY
|0
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|CHFJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-801
|EURUSD
|1K
|EURJPY
|1.7K
|GBPUSD
|3.1K
|GBPJPY
|-158
|CADJPY
|-362
|AUDJPY
|4
|USDCHF
|300
|AUDUSD
|299
|CHFJPY
|58
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.72 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.98 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.98 × 45
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
Sinal Conservador: Capital Seguro 90 Pips
Capital inicial real: 600€ (conta verificada em tempo real).
Objetivo da estratégia:
• Dobrar o saldo a cada ciclo através de operações disciplinadas.
• 1º ciclo: ao alcançar o dobro, retiro 100% do capital inicial investido.
• Ciclos seguintes: retiro 50% do lucro realizado e reinvisto os outros 50% para composição.
Gestão de risco rigorosa (prioridade absoluta: proteção de capital):
• Lote: 0,01 para cada 100€ de saldo (conservador, alavancagem 1:200 controlada).
• Sem Stop Loss na plataforma – gestão manual com monitoramento constante de margem.
• Take Profit fixo: 90 pips por operação.
• Preço médio limitado a máximo 3 ordens por par.
• Hedge ativo em pares correlacionados para equilibrar drawdown temporário.
• Foco principal: EURUSD, GBPUSD e USDJPY (outros pares usados apenas para suporte no hedge quando necessário).
• Diversificação controlada e paciência total – não forçamos operações.
Operações executadas manualmente no MetaTrader 5 (MT5), com total transparência. Não há uso de martingale agressivo, bots ou promessas de ganhos garantidos – o Forex envolve riscos e resultados passados não garantem futuros.
Acompanhe o crescimento ciclo a ciclo com disciplina e segurança. Ideal para quem busca estratégia sustentável de longo prazo.
Atualização: Ciclo 1 em andamento – saldo atual visível no histórico.
