Khaled Saleh Salem Binduhri

KHALED VIP

Khaled Saleh Salem Binduhri
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 6%
Exness-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
45 (77.58%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.41%)
En iyi işlem:
7.29 USD
En kötü işlem:
-5.13 USD
Brüt kâr:
64.12 USD (64 111 pips)
Brüt zarar:
-16.68 USD (16 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (30.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.58 USD (14)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
87.30%
Maks. mevduat yükü:
19.88%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
9.25
Alış işlemleri:
31 (53.45%)
Satış işlemleri:
27 (46.55%)
Kâr faktörü:
3.84
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
1.42 USD
Ortalama zarar:
-1.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.13 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.13 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (5.13 USD)
Varlığa göre:
3.08% (26.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 47K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.29 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2026.01.09 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 15:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.